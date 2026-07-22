Ολοκληρώθηκαν οι θερινές ασκήσεις των μελλοντικών Αξιωματικών της Σχολής Ευελπίδων, οι οποίες έλαβαν χώρα στο πεδίο ασκήσεων στην περιοχή Καναπίτσα Λιτοχώρου.

Η φετινή εκπαιδευτική περίοδος απέκτησε έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς το παρόν έδωσαν και σπουδαστές από ξένες στρατιωτικές ακαδημίες. Νέοι και νέες από τη Βουλγαρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία αλλά και τη Σλοβακία βρέθηκαν δίπλα στους Έλληνες συναδέλφους τους, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, γνώσεις και τακτικές στο πεδίο.

Η κοινή αυτή παρουσία ενίσχυσε τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών σχολών και επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο που διατηρεί η Σχολή Ευελπίδων σε διεθνές επίπεδο.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα ατομικής τακτικής, τεχνικές μαχητή και διεξαγωγή ασκήσεων επιπέδου Λόχου, Διμοιρίας, Ομάδος, ημέρα και νύχτα, ενώ κατά την εκπαίδευση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧIV ΤΘΤ) «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΑ», της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών- Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ) «ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ», της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών (32 ΤΑΞ ΠΖΝ) «ΜΟΡΑΒΑΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ» και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ).