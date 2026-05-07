Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πολυεθνικού Συνεδρίου Εκπαίδευσης Combined Training Conference 2026-1 (CTC 26-1), το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Το συνέδριο, το οποίο αποτελεί θεσμό καθώς διεξάγεται δύο φορές ετησίως, διοργανώθηκε από κοινού από τη Διοίκηση Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής (USAREUR-AF) και τη Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ (LANDCOM). Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 450 σύνεδροι από 40 διαφορετικές χώρες, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της συνάντησης.

Κατά τη διάρκεια των τετραήμερων εργασιών, οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών χωρών είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο επιτελείο της USAREUR-AF τον προγραμματισμό των διεθνών ασκήσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην επικράτειά τους το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, διεξήχθησαν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας (working groups) υπό τον συντονισμό του LANDCOM και της USAREUR-AF. Εκεί, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν σε τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τον κοινό στρατηγικό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παράλληλη δράση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπου πραγματοποιήθηκε στατική επίδειξη καινοτόμων προϊόντων. Ιδιωτικές εταιρείες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας παρουσίασαν τεχνολογίες αιχμής στους διεθνείς συνέδρους, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την εξωστρέφεια της εγχώριας παραγωγής.