Με την παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Ηγεσίας «Αθηνά – Athena’s Wisdom».

Το συνέδριο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 06 Μαΐου.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Αρχηγός ΓΕΣ απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους, εστιάζοντας στον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η ηγεσία στις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Αντιστράτηγος Κωστίδης ανέδειξε την ανάγκη για μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ του στρατηγικού και του τακτικού επιπέδου, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως το συνέδριο αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών πορισμάτων και βέλτιστων πρακτικών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται:

Η ηγεσία σε στρατιωτικούς οργανισμούς.

Οι μελλοντικές προκλήσεις διοίκησης σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε σύγχρονα επιχειρησιακά πεδία.

Η σημασία του συνεδρίου αντανακλάται στην πολυμορφία των συμμετεχόντων, καθώς σε αυτό δίνουν το «παρών» ανώτατοι Αξιωματικοί, Ευέλπιδες, διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.

Η σύμπραξη στρατιωτικής εμπειρίας και ακαδημαϊκής έρευνας εκτιμάται ότι θα προσφέρει ουσιαστικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή όχι μόνο στο στρατιωτικό πεδίο αλλά και σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλό επίπεδο ηγεσίας.