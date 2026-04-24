Στην περαιτέρω εμβάθυνση των στρατιωτικών τους δεσμών προχώρησαν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αρμενία, με την υπογραφή του «Κοινού Σχεδίου Δράσης (ΚΣΔ)» για το έτος 2026.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση των τριών χωρών για στενή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί τη φυσική συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας που ξεκίνησε το 2025. Σύμφωνα με το ΚΣΔ 2026, οι Ενοπλες Δυνάμεις των τριών κρατών θα υλοποιήσουν μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, οι οποίες επικεντρώνονται σε:

Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής ιστορίας, ενισχύοντας τους ιστορικούς δεσμούς.

Κοινές επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων στοχεύει στην κατακόρυφη αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατευμάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αρμενίας ως βασικών πυλώνων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Καυκάσου.