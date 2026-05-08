Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε φέτος το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Υπαξιωματικών Ευρωπαϊκών Στρατών, γνωστό ως CEANCO 26. Η διοργάνωση, η οποία συγκέντρωσε 89 διακεκριμένους προσκεκλημένους από 32 χώρες, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο των Υπαξιωματικών στη δομή των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, ενισχύοντας το κλίμα σταθερότητας και την πολυμερή επικοινωνία σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τις Αμερικανικές Χερσαίες Δυνάμεις σε Ευρώπη και Αφρική και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αποτελώντας μια ιδανική πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Κεντρικός στόχος της φετινής διοργάνωσης ήταν η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Υπαξιωματικών των συμμαχικών χωρών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τη συλλογική άμυνα. Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, τονίστηκε η ανάγκη για κοινή δράση και συντονισμό, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Την εξαιρετική σημασία του CEANCO 26 υπογράμμισε η παρουσία ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της USAREUR-AF, οι στρατηγοί Christopher Donahue και Christofer Norrie αντίστοιχα. Η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, και τον Διοικητή του NRDC-GR, Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη. Η συμμετοχή της ηγεσίας σε ένα συνέδριο αφιερωμένο στο σώμα των Υπαξιωματικών επιβεβαιώνει την αναγνώριση του ρόλου τους ως της «ραχοκοκαλιάς» του στρατεύματος και της σημασίας τους στην προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων.