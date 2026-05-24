Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία μετά τον ακαριαίο και άδικο χαμό του 29χρονου Δημήτρη Μελά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω. Ο άτυχος νέος, ο οποίος υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ήταν ένας ιδιαίτερα κοινωνικός και αγαπητός άνθρωπος.

Η μοιραία διαδρομή ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (23/5), περίπου στις 21:30, όταν ο 29χρονος αναχώρησε από τη Διασπορά Κυλλήνης με τελικό προορισμό την Καλαμάτα, προκειμένου να συναντήσει την παρέα του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αρτίκι Τριφυλίας για να επισκεφτεί συγγενικά του πρόσωπα.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Δημήτρης πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Διασπορά Κυλλήνης. Εκεί τον περίμεναν δύο συγγενείς του τους οποίους φιλοξενούσε, καθώς είχαν προγραμματίσει να πάνε όλοι μαζί για μπάνιο στη θάλασσα μέσα στην ημέρα.

Το νήμα της ζωής του 29χρονου κόπηκε γύρω στις 06:30 το πρωί, όταν το όχημά του ενεπλάκη στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα μέσα στο κέντρο της Ζαχάρως, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται επισταμένως από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανησυχία των δικών του ανθρώπων άρχισε να μεγαλώνει όταν, γύρω στις 07:30 το πρωί, ένας φίλος του τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να βεβαιωθεί ότι είχε φτάσει στον προορισμό του. Ο Δημήτρης δεν απάντησε ποτέ στις επίμονες κλήσεις και λίγο αργότερα οι χειρότεροι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση από τον τόπο του δυστυχήματος.