Μια σημαντική καινοτομία που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην εκπαίδευση του Στρατού Ξηράς εφαρμόστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στον Αυλώνα.

Πιο συγκεκριμένα για πρώτη φορά, το σύνολο των οπλιτών της 2026Α ΕΣΣΟ συμμετείχε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά τόσο τον βασικό όσο και τον προκεχωρημένο χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «Νέας Θητείας» και της στρατηγικής «Ατζέντα 2030» που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των στρατεύσιμων.

Μέσα από την απόκτηση αυτών των εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, οι νεοσύλλεκτοι αποκτούν πολύτιμα εφόδια που ενισχύουν άμεσα τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή ανταπόκριση των μονάδων στις απαιτήσεις των σύγχρονων πεδίων μάχης.