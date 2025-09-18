Από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φιλοξενεί το 4ο Strong Me Festival, μια τριήμερη διοργάνωση ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και πολιτισμού, που καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, την προώθηση της ισότητας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, ομιλίες, εκθέσεις, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, όλα με έναν κοινό παρονομαστή: να δυναμώσει η φωνή ενάντια στη βία και να φτάσει το μήνυμα της ισότητας σε κάθε γωνιά της κοινωνίας.

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και το Strong Me παρουσιάζουν δημόσια υποθέσεις γυναικοκτονιών και σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων, που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν καίρια κενά στην προστασία θυμάτων και θέτουν το κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχουν διέξοδοι;

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Συνεδριακό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»:

Παρασκευή 19/9, 17.00 – 19.30

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα

• Γιάννης Απατσίδης, Συνήγορος της μητέρας του θύματος

• Κική Πετρουλάκη, Ψυχολόγος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

• Ασπασία Θεοφίλου, Εκπαιδευτικός, Ιδρύτρια Strong Me

• Δέσποινα Καλλέα, μητέρα Κυριακής Γρίβα

Έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της αστυνομίας και της δικαιοσύνης

Σάββατο 20/9

• Σεξουαλική βία κατά ανηλίκων, 15.00 – 16.30

• Σεξουαλική βία κατά ενηλίκων, 17.00 – 18.30

Κυριακή 21/9, 12.30 – 14.30

Κακοποίηση παιδιού: Υπάρχουν διέξοδοι;

Το 4ο Strong Me Festival πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη στήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Strong Me Festival IV – We stand strong for equality!

H eίσοδος στο Φεστιβάλ είναι ελεύθερη.