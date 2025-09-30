Ένας μεγάλος γερανός που είχε επιστρατευτεί για τη φόρτωση τμημάτων ανεμογεννητριών, ανατράπηκε πλησίον του τελωνείου Στυλίδας το πρωί της Τρίτης 30/9/.

Το ευτύχημα είναι ότι ο χειριστής – οδηγός του, γλύτωσε τα χειρότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport.gr, βγαίνοντας με αμυχές από τα σπασμένα τζάμια του καταστραμμένου κουβουκλίου.

Προανάκριση για το πως ακριβώς συνέβη το εργατικό ατύχημα, διεξάγει το Λιμεναρχείο Στυλίδας που θα εξετάσει και αν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να τηρούν σε ανάλογες εργασίες.

Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών.