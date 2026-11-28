Από θαύμα αποφεύχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου στη Στυλίδα, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία την ώρα που κοιμόντουσαν δύο ανήλικοι. Η άμεση αντίδραση του πατέρα του ενός παιδιού αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να τους απεγκλωβίσει κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και η ηρωική διάσωση

Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 03:00, από αιτία που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, στο κάτω μέρος της μεζονέτας. Στον χώρο κοιμόντουσαν ο 17χρονος γιος της οικογένειας και ένας συνομήλικος φίλος του που φιλοξενούσε. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν το σπίτι, με συνέπεια τα δύο αγόρια να τους εισπνεύσουν και να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Ο πατέρας του 17χρονου αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά και, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, όρμησε στο δωμάτιο των παιδιών. Κατάφερε να τα βγάλει έξω σε λιπόθυμη κατάσταση, πληρώνοντας όμως την προσπάθειά του με έναν τραυματισμό στο χέρι, ενώ και ο ίδιος εισέπνευσε καπνό.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός. Τον έναν 17χρονο παρέλαβαν διασώστες με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Στυλίδας, το οποίο έσπευσε με συνοδεία γιατρού, ενώ τον δεύτερο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Προληπτικά, στα Επείγοντα του νοσοκομείου μετέβη και ο πατέρας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Εκτός από το ΕΚΑΒ, στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Η Πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή στους δύο ανήλικους.