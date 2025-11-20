Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο συνέβη σήμερα (20/11) τα ξημερώματα στα Στύρα Ευβοίας. Ένα αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην περιοχή Κουβέλες στην Εύβοια και κατέληξε μέσα σε μια χαράδρα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, όπου αξιολογήθηκε η κατάσταση της υγείας του και σύμφωνα με ιατρικές πηγές, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση του οχήματος, ενώ η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: eviaonlinehttps: