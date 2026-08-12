Εντυπωσιακά πλάνα καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στον Ισθμό της Κορίνθου, με το πολυτελές superyacht BLUE II να βρίσκεται στο επίκεντρο. Κατά τη διέλευσή του από τον ιδιαίτερα στενό δίαυλο, το σχεδόν 56 μέτρων σκάφος φαίνεται πως δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να έρθει επανειλημμένα σε επαφή με τα τοιχώματα της Διώρυγας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Μιχάλη Παπαμανωλάκη, του καναλιού «Κορινθογνωσία». Στο οπτικό υλικό, το BLUE II διακρίνεται να κινείται σε πολύ μικρή απόσταση από τα πρανή και, καθώς προχωρά μέσα στον στενό δίαυλο, να προσκρούει σε αυτά σε περισσότερα από ένα σημεία.

Η στιγμή της πρόσκρουσης του γιοτ στα τοιχώματα της Διώρυγας Κορίνθου

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των εντυπωσιακών χαρακτηριστικών και της υψηλής αξίας του συγκεκριμένου σκάφους.

Το BLUE II έχει μήκος περίπου 56 μέτρα και, σύμφωνα με εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων της αγοράς των superyachts, η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Στο εσωτερικό του διαθέτει δύο κύριες σουίτες. Η μία βρίσκεται στο άνω κατάστρωμα και προσφέρει πανοραμική θέα προς την πλώρη, ενώ η δεύτερη καταλαμβάνει χώρο στο κύριο κατάστρωμα, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα με την άμεση πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι και οι εξωτερικοί χώροι του σκάφους, στους οποίους περιλαμβάνονται ένα άνετο σαλόνι ηλιοθεραπείας και ένας κομψός χώρος καθιστικού στο μπροστινό κατάστρωμα. Στο πίσω τμήμα του άνω καταστρώματος έχει διαμορφωθεί ένας χώρος ιδανικός για υπαίθρια δείπνα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Στο εσωτερικό, το κύριο σαλόνι του BLUE II συνδυάζει τη ζεστή ατμόσφαιρα και τις κλασικές σχεδιαστικές αναφορές με σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογικές υποδομές. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν ένας χώρος κινηματογράφου και ένα ιδιωτικό γραφείο στο κατάστρωμα της γέφυρας.

Παράλληλα, το σκάφος διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο ευεξίας, εξοπλισμένο με σάουνα, χαμάμ, τραπέζι μασάζ και γυμναστήριο, προσφέροντας στους επιβάτες ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον χαλάρωσης και άνεσης.