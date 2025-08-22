Έσβησε η φωτιά μεταξύ Κρύας Βρύσης και Ρούσσου. Στην κατάσβεση συνέδραμαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του νόμου Καρδίτσας , καθώς και πυροσβέστες από την Π.Υ. Λάρισας , από την Πύλη Τρικάλων, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, καθώς και εθελοντικές ομάδες ενταγμένες στα Μητρώα της Πολιτικής Προστασίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ της Κρύας Βρύσης και του Ρούσσου Καρδίτσας, κοντά στο στρατόπεδο, ενώ ήχησε και μήνυμα από την Πολιτική Προστασία στα κινητά των κατοίκων ευρύτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, προληπτικά, προκειμένου να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας και πεζοπόρα τμήματα.