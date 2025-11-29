Συνολικά 50 χρόνια συμπληρώνονται από την ένταξη των θρυλικών C-130 «Ηρακλής» στην Πολεμική Αεροπορία.

Έτσι η 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών διοργανώνει επετειακή εκδήλωση, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:30, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες, βίντεο, αποκαλυπτήρια του νέου επετειακού αεροσκάφους C-130 (legacy tail), πτήση σχηματισμού αεροσκαφών, και δεξίωση στο χώρο της εκδήλωσης.

Τα αεροσκάφη C-130 H/B AUP Hercules αποτελούν τη ναυαρχίδα του στόλου των ελληνικών µεταφορικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εδώ και 5 δεκαετίες εκτελούν το πολυπληθέστερο είδος αποστολών και το μεγαλύτερο επιχειρησιακό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, εντός συνόρων, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τα C-130 επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, επιτελώντας σηµαντικό κοινωνικό έργο µε τις αποστολές αεροδιακοµιδών, έρευνας – διάσωσης και µεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και στρατηγικό, µε την εκτέλεση τακτικών και επιχειρησιακών αεροµεταφορών ανά την υφήλιο, συµβάλλοντας στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας αλλά και αποτελώντας σηµαντικό βραχίονα στην εξωτερική πολιτική και διπλωµατία της Χώρας.

Αποστολές που εκτελούνται από τα C-130

Αερομεταφορές:

Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού, οχημάτων, εφοδίων και βαρέως εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ικανά να επιχειρούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα και να υποστηρίζουν όλες τις αποστολές των Ελληνικών ΕΔ.

Ανθρωπιστικές & Ειρηνευτικές Αποστολές:

Συμβάλλουν καθοριστικά σε διεθνείς ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης σε πληγείσες περιοχές, λόγω φυσικών καταστροφών ή συγκρούσεων, σε κάθε γωνιά της υφηλίου.

Αεροδιακομιδές & Έρευνα-Διάσωση:

Μεταφέροντας ασθενείς ή τραυματίες, συμμετέχουν σε αεροδιακομιδές τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενισχύοντας την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ρίψεις Αλεξιπτωτιστών-Υλικών & Ειδικές Επιχειρήσεις:

Η δυνατότητα του αεροσκάφους να εκτελεί ακριβείς ρίψεις, το καθιστά το πολυτιμότερο εργαλείο για την Εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων.

Τα C-130 ανήκουν στην 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών «Ηρακλής», η οποία εδρεύει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 5

Κινητήρες: C-130B Allison T-56-A7, C-130H Allison T-56-A-15 ισχύς 4.058 hp

Εκπέτασμα Πτερύγων: 40.4μ

Μήκος: 29.8μ

Μέγιστη ταχύτητα: 621χλμ. την ώρα

Μέγιστο ύψος (έμφορτο): 7.000μ ή 23.000 πόδια

Μέγιστο ύψος (κενό): 10.000μ ή 33.000 πόδια