Ο Aρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη, σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών (Ζ΄ ΜΑΚ).

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΓΕΕΘΑ στο Facebook, η Ζ’ ΜΑΚ συμπλήρωσε «τρεις δεκαετίες προσφοράς, υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης στην αποστολή, με γνώμονα τις διαχρονικές αξίες των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων».