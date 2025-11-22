Συμπλοκή 15-20 ατόμων σε ξυλοδαρμό σημειώθηκε σήμερα στις 14.00, το μεσημέρι, έξω από το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλείου, στην οδό Πεύκων 50.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, όμως δεν βρήκε κανέναν. Από μαρτυρίες των περίοικων, προσπάθησαν οι Αρχές να κάνουν τις αναζητήσεις τους.

Στις 15.30, στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, εντοπίστηκε ένας ανήλικος γεννημένος το 2009 και λίγο αργότερα στην οδό Πεύκων και Ρόδων, εντόπισαν ακόμα δύο, οι οποίοι φαίνεται να είχαν λάβει μέρος στον ξυλοδαρμό.

Συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων από κοινού. Ένας από τους συλληφθέντες είχε πάνω του και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι. Αυτός κατηγορήθηκε και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.