Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/5) στην Καλλιθέα, στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 23:00, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων, επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο.

Τα θύματα φέρεται να απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη επτά νεαρών, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».