Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους εκτυλίχθηκε στις φυλακές της Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν χθες (20/8) αργά το βράδυ όταν σε ένας κρατούμενος επιτέθηκε άγρια στον 25χρονο συγκρατούμενό του χτυπώντας τον στο πρόσωπο και το σώμα.

Άμεσα παρενέβησαν οι φρουροί που ακινητοποίησαν τον δράστη και τον έβαλαν σε απομόνωση. Ο 25χρονος κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στο συμβάν ήταν και ο τρίτος κρατούμενος που έμενε στο κελί ο οποίος έδωσε κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τον αρχών για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της επίθεσης.

Πηγή: cretapost.gr