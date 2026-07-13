Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Υπουργείο τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, τον πιλότο που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στο μαχητικό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία στους υποδειγματικούς χειρισμούς του έμπειρου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, Διοικητής της ιστορικής 335 Μοίρας «Τίγρης», βρέθηκε αντιμέτωπος την Πέμπτη 9 Ιουλίου με μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης το F-16 παρουσίασε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο χειριστής να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου για αναγκαστική προσγείωση.

Με απόλυτη ψυχραιμία και ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό του κινδύνου από τα καύσιμα και κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό χωρίς τη χρήση του συστήματος προσγείωσης.

Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, ο έμπειρος πιλότος διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους, το κράτησε μέσα στον διάδρομο του αεροδρομίου και κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το πιλοτήριο.

Το F-16 τυλίχθηκε στη συνέχεια στις φλόγες. Ωστόσο, ακόμη και εκείνη τη στιγμή, η αντίδραση του Αντισμήναρχου Χατζόπουλου ήταν ενδεικτική της εκπαίδευσης και της αφοσίωσής του.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος δεν απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Αντίθετα, σταματά και φαίνεται να δίνει οδηγίες προς τις επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την κατάσβεση του μαχητικού.

Οι χειρισμοί του χαρακτηρίστηκαν υποδειγματικοί από έμπειρα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς ακολούθησε με ακρίβεια όλες τις διαδικασίες ασφαλείας, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και την ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη προσωπικά τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κρίσιμη κατάσταση.

«Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε παράλληλα ότι ο Διοικητής της 335 Μοίρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους.

Η επιτυχής αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Γιατί πίσω από τα προηγμένα οπλικά συστήματα και τις δυνατότητες των σύγχρονων μαχητικών βρίσκονται άνθρωποι με εκπαίδευση, εμπειρία, αποφασιστικότητα και πάνω απ’ όλα ψυχραιμία την κρίσιμη στιγμή.