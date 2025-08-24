Καθώς το Ισραήλ προχωρά σε νέα κλιμάκωση στη Γάζα με την απόφαση για καθολική κατάληψη της πόλης, οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Αυτήν την ώρα, δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες πραγματοποιούν διαδηλώσεις ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πλατεία Συντάγματος.

Πλήθος διαδηλωτών από συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, οργανώσεις αλληλεγγύης και την παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ο αριθμός των διαδηλωτών ανέρχεται σε 3.000.

Με συνθήματα και πανό που ζητούν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», οι συγκεντρωμένοι απαιτούν να σταματήσει τώρα κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση και να ανοίξουν οι δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια.

Κρήτη: Μεγάλες κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Χανιά υπέρ της Παλαιστίνης

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, η πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο γέμισε από πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Ηρακλείου για την Παλαιστίνη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, άνδρες, γυναίκες και νέοι συγκεντρώθηκαν κρατώντας πανό και πλακάτ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος πλήττεται από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε και στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, από το Σωματείο Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την Επιτροπή Ειρήνης και με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων και φοιτητών.

“Δυναμώνουμε τη φωνή καταδίκης της συνεχιζόμενης σφαγής και γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, με την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους, παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την καταστολή, αντιστέκονται ακόμα και μέσα στην καρδιά του κράτους του Ισραήλ, ενάντια στην κατοχή και την εξόντωση”, τόνισαν σε δηλώσεις τους οι διοργανωτές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μεγάλη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη το πρωί στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε τις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεφαλή της πορείας και με κεντρικό τους σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές ζητούσαν να σταματήσει κάθε ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη διάρκεια της πορείας νέοι και νέες εναπόθεσαν σάκκους, που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά, πάνω σε ένα κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο. Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αριστοτέλους.

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία»

Σε ανακοινώσεις που είχαν εκδώσει συνδικάτα και οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας συνιστά κλιμάκωση της εθνοκάθαρσης, ενώ επισημαίνουν τον τραγικό απολογισμό: πάνω από 60.000 νεκροί, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι παιδιά και άμαχοι.

άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων,

διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων,

αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ,

και τερματισμό κάθε συνεργασίας της Ελλάδας με το «κράτος-δολοφόνο» Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του March to Gaza

«Μπαίνουμε σε νέα φάση της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα.

Μετά τον λιμό, τους βομβαρδισμούς και την ισοπέδωση των υποδομών, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ο στόχος είναι σαφής: όσοι Παλαιστίνιοι παραμένουν εκεί να εκτοπιστούν βίαια στον νότο ή να εξοντωθούν.

Το διακηρυγμένο σχέδιο είναι η δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού καταυλισμού» – στην πραγματικότητα ενός τεράστιου στρατοπέδου συγκέντρωσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα στοιβαχτούν σε απάνθρωπες συνθήκες υπό στρατιωτικό έλεγχο. Μια στρατηγική που θυμίζει τα ναζιστικά γκέτο και τα στρατόπεδα εξόντωσης.

Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη υλοποιείται το σχέδιο εποικιστικής επέκτασης Ε1, που κατακερματίζει την περιοχή και απομονώνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Γάζα και η Δυτική Όχθη δεν είναι δύο χωριστές πραγματικότητες· είναι δύο πλευρές του ίδιου σχεδίου εθνοκάθαρσης.

Απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική, ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται. Παρά τη βία και πείνα, η αποφασιστικότητα των εκτοπισμένων να παραμείνουν στη γη τους και η πολύμορφη αντίσταση, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη αναδεικνύουν τα όρια της αποικιοκρατίας.

Κι όμως, η Δύση, αντί να επιβάλει κυρώσεις, εξοπλίζει το Ισραήλ και καλύπτει πολιτικά τα εγκλήματά του. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους όσο δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα πίεσης στο Ισραήλ είναι ανούσιο θέατρο και, παράλληλα, στοιχείο της υπεράσπισής γραμμής των δυτικών ηγετών στα δικαστήρια του μέλλοντος για την συνενοχή τους.

Το Ισραήλ κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και τη στήριξη που του παρέχει η Δύση, με τις ΗΠΑ στην ηγεσία της, ανοίγει τον δρόμο σε μια εποχή όπου το δίκιο του ισχυρού θα είναι ο μόνος νόμος. Αυτό σημαίνει ακύρωση των κατακτήσεων της ανθρωπότητας με τη νίκη επί του ναζισμού. Το Πότε Ξανά (γενοκτονία, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αποικιοκρατία) κινδυνεύει να μετατραπεί σε μικρή ιστορική παρένθεση- εις βάρος όλων των λαών του πλανήτη.»