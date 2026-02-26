Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα ξεχυθούν στους δρόμους μαθητές και φοιτητές σε συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στην Αθήνα, όλη η νεολαία θα συγκεντρωθεί στα Προπύλαια στις 12 μ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστός από τις 10 π.μ.

Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς όμως να κάνουν στάση.

Οι υπόλοιποι μαθητές και φοιτητές της χώρας θα συγκεντρωθούν: