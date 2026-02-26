Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα ξεχυθούν στους δρόμους μαθητές και φοιτητές σε συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Στην Αθήνα, όλη η νεολαία θα συγκεντρωθεί στα Προπύλαια στις 12 μ.μ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστός από τις 10 π.μ.
Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς όμως να κάνουν στάση.
Οι υπόλοιποι μαθητές και φοιτητές της χώρας θα συγκεντρωθούν:
- Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο
- Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς
- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου
- Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο
- Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής
- Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα
- Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)
- Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια
- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο
- Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου
- Σάμο, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου
- Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας
- Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
- Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού
- Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς
- Χίος, 1