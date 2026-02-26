Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα ξεχυθούν στους δρόμους μαθητές και φοιτητές σε συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στην Αθήνα, όλη η νεολαία θα συγκεντρωθεί στα Προπύλαια στις 12 μ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστός από τις 10 π.μ.

Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς όμως να κάνουν στάση.

Οι υπόλοιποι μαθητές και φοιτητές της χώρας θα συγκεντρωθούν:

  • Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου
  • Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
  • Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο
  • Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
  • Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς
  • Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
  • Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου
  • Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο
  • Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
  • Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
  • Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής
  • Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
  • Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη
  • Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
  • Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα
  • Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)
  • Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
  • Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια
  • Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
  • Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
  • Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
  • Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
  • Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου
  • Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο
  • Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου
  • Σάμο, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου
  • Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας
  • Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
  • Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού
  • Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία
  • Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη
  • Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς
  • Χίος, 1
