Πανελλαδική κινητοποίηση για την Παλαιστίνη έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα, σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, ανάμεσα τους και νησιά.

Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα δείχνει περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα, και μάλιστα σε τουριστικές περιοχές.



Η «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza που απηύθυνε κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης σε «κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό».

Όπως φαίνεται και στο χάρτη σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά και σε μια σειρά μέρη της ηπειρωτικής χώρας κινήσεις, συλλογικότητες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8μμ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7.30μμ στην Τσιμισκή και Αριστοτέλους, με πορεία που ακολούθησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Άνδρος (φωτογραφίες – βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης)