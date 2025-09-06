Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό “Σύνταγμα” είναι κλειστός από τις 4 το απόγευμα, και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. H απόφαση να κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα γίνεται εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 το απόγευμα.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα.

«6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος. Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ ! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Καρυστιανού στην ανάρτησή της.