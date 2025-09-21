Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη συγκέντρωση – πορεία διαδηλωτών, που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής (21/9), στις 18:30, οι οποίοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητάει να του επιτραπεί να προχωρήσει σε εκταφή της σορού του παιδιού του.

Πλήθος κόσμου έχει δώσει το «παρών» και βρίσκεται στα Προπύλαια του Συντάγματος, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να υπάρξει δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:















