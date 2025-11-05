Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί, που απεργούν για 48 ώρες (5 – 6 Νοεμβρίου 2025), μετά την σχετική απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Ειδικότερα, το ΣΑΤΑ με ανακοίνωση του καταγγέλει την κυβέρνηση πως βάζει «ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί, και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ και δηλώνει «δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας».

Δείτε τι δήλωσε για την κινητοποίηση και τα αιτήματά της ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Πέτρος Διπλάρης:

Επιμέλεια: Μαρ. Κορνάρου