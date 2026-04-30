Φωτογραφίες- Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίθεση στον στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις, πραγματοποιούν από τις 6 το απόγευμα, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, διάφορα κόμματα και οργανώσεις.

Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι διαδηλώνουν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, και αποδοκιμάζοντας παράλληλα την ισραηλινή κυβέρνηση και τις πρακτικές της, ενώ εκφράζουν παράλληλα την αντίθεσή τους στην πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης να μην εμποδίσει την αναχαίτιση του «στολίσκου της ελευθερίας».

Δείτε βίντεο από τη διαδήλωση

Δείτε εικόνες από τη διαδήλωση

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε στις 8 μ.μ..

Οι ανακοινώσεις για τη συγκέντρωση- διαδήλωση

Έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίθεση στο στόλο της ελευθερίας

«Το Ισραήλ επιτέθηκε στον στόλο της ελευθερίας με την άμεση συνεργασία της Ελλάδας! Πλοία του στόλου αναχαιτίστηκαν παράνομα στην ελληνική ζώνη SAR με το ελληνικό Λιμενικό να «κοιτάει από μακριά».

Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.

Όλοι και όλες στους δρόμους.

Δεν σταματάμε να πλέουμε.

Θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών αύριο στις 18.00 στην Αθήνα!

Σας καλούμε σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να βγούμε στους δρόμους για να υψώσουμε την φωνή μας ενάντια στην ελληνική συνενοχή, αλλά και για να εγγυηθούμε ότι ο στόλος θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»

Το Ισραήλ επιτέθηκε στον στόλο της ελευθερίας!

«Έκτακτο κάλεσμα – σήμερα 18:00 στο Υπ. Εξωτερικών

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανοικτή και απροκάλυπτη συνεργασία που παρείχε στο σιωνιστικό κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ για να επιτεθεί τα ξημερώματα στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης “Global Sumud Flotilla”.

Αυτή η επίθεση – πειρατεία έγινε μόλις λίγα μίλια δυτικά της Κρήτης μέσα στην ελληνική ζώνη διάσωσης και το ελληνικό Λιμενικό δεν ανταποκρινόταν παρά τα σήματα Mayday που εξέπεμπαν τα πλοία. Αν ήταν καραβιές προσφύγων θα τους είχαν απωθήσει ή πνίξει σε ελάχιστο χρόνο.

Η κατάληψη του “Global Sumud Flotilla” αποτελεί μια ακόμα βάρβαρη πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα από τους σιωνιστές. Ακτιβιστές που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας συνελήφθησαν με τη βία.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι συνένοχη και σ’ αυτό το έγκλημα. Συνεχίζει το βρώμικο έργο της στο πλευρό των γενοκτόνων σιωνιστών που, μαζί με τις ΗΠΑ, σκορπάνε την φρίκη και τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στο Ιράν.

Απαιτούμε:

Άμεση απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών

Τερματισμό των επιθέσεων σε αποστολές αλληλεγγύης

Καμία ελληνική συμμετοχή στο πλευρό του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Όλες, όλοι, όλα σήμερα στις 6μμ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με απεργίες και διαδηλώσεις να τσακίσουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που συνεργάζεται με ΗΠΑ και Ισραήλ».

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΞ// ΠΕΜΠΤΗ 30/4, ΣΤΙΣ 18:00

«Σήμερα τα ξημερώματα σκάφη του IDF αναχαίτισαν 22 πλοία του Στολίσκου Ελευθερίας Global Sumud Flotilla, 50 ναυτικά μίλια από την Κρήτη, μέσα στο ελληνικό SAR (Search and Rescue zone).

Μετά την πειρατεία, τουλάχιστον 1 πλοίο του στόλου έχει μείνει ακυβέρνητο στην Μεσόγειο, στην ελληνική SAR, και επιβεβαιωμένα φέρει ανθρώπους σε κίνδυνο, με το Λιμενικό να μην παρεμβαίνει, παρά τα σήματα SOS που εκπέμπουν.

Το ελληνικό Λιμενικό σε αγαστή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ισραηλινά συμφέροντα, κάνει το λιγότερο “τα στραβά μάτια” στην όλη επιχείρηση, επιχείρηση σαφώς καθόλα παράνομη.

Είναι πλέον δεδομένο και ρητό, εμφατικά και σε κάθε τόνο ότι η ελληνική κυβέρνηση την ίδια στιγμή που βελάζει εθνικιστικά αφηγήματα περί “προστασίας των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών” και ως εκ τούτου των συνόρων, από κάθε είδους μεταναστευτική ροή, την ίδια ώρα που χιλιάδες άνθρωποι έχουν βυθιστεί στο νεκροταφείο της Μεσογείου και δη του Αιγαίου, ευθύνη κατά πράξη ή κατά παράλειψη του ελληνικού Λιμενικού, αναχαιτίζονται “πειρατικά”, 22 πλοία φέροντα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, από στρατιώτες του κράτους του Ισραήλ.

Οι “καλές σχέσεις” με τη γειτονιά είναι σχέσεις οικονομικής και πολεμικής συνεργασίας. Οι νέες συμφωνίες για τις εξορύξεις στο ανατολικό Αιγαίο και τα μνημόνια συνεργασίας, αναγκάζουν και προϋποθέτουν ότι η χώρα θα συνεργάζεται στη γενοκτονία και τον πόλεμο.

Δε θα περάσει!

Ο στόλος για την ελευθερία αφορά την ελευθερία όλων, από τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και πολεμικές συρράξεις, από τη διαπλοκή του οικονομικού κεφαλαίου με τους διεθνείς ανταγωνισμούς κ.ο.κ

Το “Κανένας δεν είναι ελεύθερος μέχρι η Παλαιστίνη να είναι ελεύθερη”, γυρνάει και ανάστροφα καθορίζοντας και τα καθήκοντα στο εσωτερικό. Κοινώς, η Παλαιστίνη δε θα είναι ποτέ ελεύθερη όσο το εργατικό/ταξικό υποκείμενο των εμπλεκομένων χωρών δεν αντιστέκεται και στο εσωτερικό του.

Είναι το διεθνιστικό μας καθήκον!

Πρωτοβουλία για την Ταξική και Πολιτική Ανασυγκρότηση»