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Βίντεο / Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Δεκάδες διαδηλωτές έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και την πορεία στη Βουλή, το απόγευμα της Τρίτης (6/10), κατά της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Προηγήθηκε κάλεσμα από κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς.

Στη συγκέντρωση υπήρξε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και υπήρξαν μικροεντάσεις με διαδηλωτές.

Το κεντρικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στις 19:30 στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ ανάλογη κινητοποίηση υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα:

Μικροεντάσεις σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς:













