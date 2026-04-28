Βίντεο – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, μαζί με φορείς της ειδικής αγωγής και της αναπηρίας, πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης (28/4), στις 10:00, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση μέσα στον μεγαλύτερο Δήμο της πρωτεύουσας της χώρας.

Ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση λειτουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:

Δείτε και βίντεο με δηλώσεις των εκπροσώπων των φορέων των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων:









Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:

«Επιδιώκουμε κάθε πολίτης αυτής της πόλης να μάθει ότι στον Δήμο Αθηναίων, το 2026, πάνω από 200 μαθητές με σοβαρή αναπηρία (νοητική αναπηρία και νευροδιαφορετικότητα) βιώνουν έναν καθημερινό αποκλεισμό αφού μετά την αποφοίτησή τους από τα Ειδικά Δημοτικά, αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλους δήμους της Αττικής, διανύοντας εξαντλητικές αποστάσεις προκειμένου να προσεγγίσουν το ειδικό γυμνάσιο-εργαστήριο που αρμόζει στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κι αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, το νόμιμα ιδρυμένο από το 2019 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπου θα έπρεπε να φοιτούν, παραμένει ένα «σχολείο φάντασμα» δηλαδή ένα σχολείο υπαρκτό μόνο στα χαρτιά. Υπάρχει μόνο μέσα σε αποφάσεις Υπουργών και Δημοτικών Συμβουλίων που έχουν υποδείξει ακόμη και το οικόπεδο όπου θα έπρεπε να είχε ήδη χτιστεί, υπάρχει στις εύκολες και ανέξοδες υποσχέσεις που μας δίνουν οι αρμόδιοι εδώ και χρόνια, αλλά συνεχίζει να μην υπάρχει για τα παιδιά μας που το χρειάζονται σήμερα.

Μπροστά στην πρωτοφανή αυτή θεσμική αναλγησία απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς, και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να σταθεί στο πλευρό μας και να απαιτήσουμε εδώ και τώρα η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της :

Ζητάμε:

– την άμεση έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του προβλεπόμενου σχολικού συγκροτήματος στο διαθέσιμο οικόπεδο.

– την άμεση λύση προσωρινής στέγασης του σχολείου εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ώστε να λειτουργήσει από την νέα σχολική χρονιά και κανένας μαθητής να μην στερηθεί την Εκπαίδευση που δικαιούται.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ήδη σε εξέλιξη το παρακάτω διαδικτυακό ψήφισμα :

https://c.org/SQ5nRgjVYL

Η παρουσία όλων μας στο Σύνταγμα θα υπενθυμίσει στην πολιτεία και στην κοινωνία ότι τα ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία δεν προσφέρονται για ευκαιριακές αναφορές σε επετειακούς εορτασμούς.

Τα παιδιά μας δεν είναι αόρατα, όπως κάποιοι επιμένουν να τα θεωρούν, και δεν γίνεται να εξουθενώνονται καθημερινά σε άλλους δήμους ή να μένουν στο σπίτι χωρίς την Εκπαίδευση που δικαιούνται.

Ζητάμε την άμεση λειτουργία του ΕΕΕΕΚ στον Δήμο Αθηναίων τώρα !