Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σε εξέλιξη είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον κλάδο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών, που διαμαρτύρονται για το «εργοδοτικό έγκλημα» – όπως αναφέρουν – στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας «για να γυρίζουμε ασφαλείς στα σπίτια μας».

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση των σωματείων και ομοσπονδιών πραγματοποιείται στο υπουργείο Εργασίας, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί, κρατώντας πανό με συνθήματα.

Κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα, μετά τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας:

Ο Βασίλειος Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΟΓΤΕ), μίλησε στην κάμερα της «Ζούγκλας» για την τραγωδία στη «Βιολάντα», αλλά και για τα αιτήματα των απεργών:

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Ν. Αττικής (ΣΕΤΕΔΑ), μεταφέρει αναλυτικά τα αιτήματα των διαδηλωτών και ζητά την απόδοση ευθυνών: