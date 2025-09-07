Σε 30 προσαγωγές προχώρησαν χθες, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, οι Αρχές στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Από τις προαναφερόμενες προσαγωγές, οι 23 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δύο από αυτές αφορούν σε ανήλικους, οι οποίοι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως έγινε γνωστό, με το πέρας της συγκέντρωσης, δημιουργήθηκε αρχικά μικροένταση μεταξύ διαδηλωτών και διμοιριών των ΜΑΤ. Οι πρώτοι πέταξαν βόμβες μολότοφ και οι δεύτεροι απάντησαν με ρίψη χημικών.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στις 23:10, καθώς ομάδα ατόμων πέταξε φωτοβολίδα σε διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Τσαμαδού, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στις 23:30, στην οδό Αραχώβης και Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια, άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά που όμως αντιμετωπίστηκε γρήγορα.

Τέλος, τα μεσάνυχτα, στην οδό Στουρνάρη και Σπύρου Πάτση άγνωστοι πέταξαν αντικείμενο σε διμοιρία των ΜΑΤ, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Και στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν προσαγωγές – 17 ατόμων. Τέσσερις από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Δείτε βίντεο από το κέντρο της Αθήνας: