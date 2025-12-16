Στάση εργασίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτη το σωματείο εργαζομένων ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Το σωματείο διαδήλωσε ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Το σύνθημα που ένωσε τον κόσμο ήταν «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει αναφέρει: «Μπροστά στην ψήφιση του νέου πολεμικού και ματωμένου προϋπολογισμού στη Βουλή, η «ανάπτυξη για όλους» που δήθεν «θα βελτιώσει τη ζωή των πολλών», που επικαλείται η κυβέρνηση, καταρρίπτεται καθημερινά! Για τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες και τα αιτήματα επιβίωσης τους, όχι απλά λειτουργεί ο σταθερός κόφτης του «εκτροχιασμού της οικονομίας» και των «δημοσιονομικών ορίων», αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αστική δικαιοσύνη, και το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις.

Τι διεκδικεί τα σωματεία:

Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα για το 13ωρο! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Να παρθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας, με την παρουσία υγειονομικού υπηρεσίας σε όλες μας τις βάρδιες. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος!

Να πάρει πίσω η εργοδοσία την απαράδεκτη απόφαση για απόλυση συναδέλφου.

Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 2012- 2024. Προχωράμε σε συζήτηση για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Καμία θυσία για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας.Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».

Ρίζος Μαρούδας, ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στη «Ζούγκλα»:

Στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.