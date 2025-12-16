Στάση εργασίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτη το σωματείο εργαζομένων ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Το σωματείο διαδήλωσε ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.
Το σύνθημα που ένωσε τον κόσμο ήταν «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».
Δείτε εικόνες:
Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει αναφέρει: «Μπροστά στην ψήφιση του νέου πολεμικού και ματωμένου προϋπολογισμού στη Βουλή, η «ανάπτυξη για όλους» που δήθεν «θα βελτιώσει τη ζωή των πολλών», που επικαλείται η κυβέρνηση, καταρρίπτεται καθημερινά! Για τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες και τα αιτήματα επιβίωσης τους, όχι απλά λειτουργεί ο σταθερός κόφτης του «εκτροχιασμού της οικονομίας» και των «δημοσιονομικών ορίων», αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αστική δικαιοσύνη, και το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις.
Δείτε βίντεο:
Τι διεκδικεί τα σωματεία:
- Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα για το 13ωρο! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.
- Να παρθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας, με την παρουσία υγειονομικού υπηρεσίας σε όλες μας τις βάρδιες. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος!
- Να πάρει πίσω η εργοδοσία την απαράδεκτη απόφαση για απόλυση συναδέλφου.
- Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 2012- 2024. Προχωράμε σε συζήτηση για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
- Καμία θυσία για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας.Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».
Ρίζος Μαρούδας, ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στη «Ζούγκλα»:
Στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.