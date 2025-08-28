Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσιών υπαλλήλων με απόφαση της ΑΔΕΔΥ.

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτελεί η εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας για να διαδηλώσει κατά αυτού.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

Κανονικά κινούνται τα ΜΜΜ

Παρά την απεργία, κανονικά λειτουργούν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) δεν θα απεργήσει, συνεπώς τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν με βάση τον προγραμματισμό.

Την ίδια ώρα η 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) από τις 09:30 έως τις 13:30 κηρύχθηκε παράνομη και έτσι δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες, μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).