Συγκέντρωση στο Θησείο πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, πολίτες και συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, με στόχο την ανάδειξη της κλιμακούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια «νομιμοποιημένη, μη αναστρέψιμη οικολογική και κοινωνική καταστροφή», η οποία αποδίδεται σε πολιτικές που προωθούνται στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης».

Όπως σημειώνουν, τα κοινά αγαθά μετατρέπονται σε εμπόρευμα, ενώ περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας γίνονται αντικείμενο κερδοσκοπίας. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής της χώρας διακινείται στο χρηματιστήριο ενέργειας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι μεγάλης κλίμακας ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τις συλλογικότητες, εγχώριοι και διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι, με θεσμική κάλυψη, μετατρέπουν βουνά, νησιά, λίμνες, ποτάμια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε εργοτάξια, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό περιλαμβάνονται αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα, εξορύξεις υδρογονανθράκων και μετάλλων, καθώς και υποδομές αποθήκευσης ενέργειας.

Οι συλλογικότητες προειδοποιούν ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο «απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει ανέγγιχτο», συνδέοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση με την κρίση του πρωτογενούς τομέα και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στις τοπικές κοινωνίες.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια «πολύμορφη αντίσταση» σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη συμμετοχή τοπικών κινημάτων, επιστημονικών φορέων και πολιτών. Παρά τις σημαντικές νίκες που έχουν καταγραφεί, «νέα μέτωπα ανοίγουν συνεχώς», καθιστώντας την ενίσχυση της δράσης επιτακτική.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, για τους συμμετέχοντες, δεν αποτελεί απλώς έναν εορτασμό, αλλά ένα κάλεσμα για αγώνα απέναντι στη «λεηλασία της φύσης και της ζωής». «Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα των συλλογικοτήτων.