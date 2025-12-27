Η μητέρα του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε αγώνα βόλεϊ έκανε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της η Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδου αναφέρει:

«26-12-1992 Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου. Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή. Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια. Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!».

Δείτε την ανάρτησή:

Πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Λυγγερίδης

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έχασε τη ζωή του στις 27 Δεκεμβρίου του 2023 έπειτα από τον τραυματισμό του στο αριστερό του πόδι από ναυτική φωτοβολίδα που τον χτύπησε κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 σε αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, έξω από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη.