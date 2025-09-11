Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ανέλαβαν δράση για την ασφαλή διακομιδή εγκύου γυναίκας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Με άψογο συντονισμό και επιμονή, κατάφεραν να «καθαρίσουν» τους δρόμους και να τη συνοδεύσουν στο Κρατικό Νίκαιας, εξασφαλίζοντας ότι θα φτάσει στο νοσοκομείο άμεσα.

Το βίντεο από την επιχείρηση που δημοσιεύθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, αποτυπώνει την προσπάθεια των αστυνομικών και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της αμεσότητας σε κρίσιμες καταστάσεις.