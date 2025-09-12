Στο φως έρχονται συγκλονιστικές μαρτυρίες και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση του αδίστακτου μαστροπού. που σε καθημερινή βάση κακοποιούσε, βίαζε, χτύπαγε και απειλούσε γυναίκες, ακόμη και ανήλικες κοπέλες.

Υπό το μανδύα του σωτήρα αρχικά τις προσέγγιζε, τους υποσχόταν χέρι βοηθείας, στήριξη, δουλειά, χρήματα και μόλις κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τις εξανάγκαζε σε πορνεία και χρήση ναρκωτικών, φυσικά χρησιμοποιώντας και βία.

Ένα από τα θύματά του, μία 26χρονη κοπέλα που μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφει την τρομερή ψυχολογική και σωματική βία που υπέστη.

Για πολλά χρόνια ήταν εγκλωβισμένη σε έναν ατέρμονο κύκλο βίας, απειλών και εκμετάλλευσης, ενώ η χρήση ναρκωτικών ουσιών ως εργαλείο ελέγχου και εκφοβισμού, προσδίδει μια ακόμα σκοτεινότερη διάσταση στην υπόθεση.

Η μαρτυρία της 26χρονης κοπέλας φαίνεται να είναι το κλειδί για σοβαρές αποκαλύψεις, που αφορούν τον αδίστακτο κακοποιό.

«Συλλάβαμε τον πιο επικίνδυνο μαστροπό», είπαν οι αστυνομικοί σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της σύλληψης του 42χρονου.

Ο 42χρονος προσέγγιζε γυναίκες και κοπέλες, οι οποίες ήταν ευάλωτες συναισθηματικά και οικονομικά.

Όπως αποτυπώνεται και από τη μαρτυρία της 26χρονης, και η ίδια είχε εμπλακεί σε κακοποιητικές σχέσεις στο παρελθόν, γεγονός που την έκανε πιο ευάλωτη στις προσεγγίσεις του μαστροπού.

Ο 42χρονος φαίνεται να την είχε γνωρίσει σε μια από τις χειρότερες περιόδους της ζωής της, εκμεταλλευόμενος τις δυσκολίες της και την ανάγκη της για χρήματα.

Η νεαρή κοπέλα παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε πειστεί να συμμετάσχει σε πορνογραφικά βίντεο, με την υπόσχεση εύκολου κέρδους.

Ωστόσο, λίγο αργότερα αντιλήφθηκε ότι είχε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο εκμετάλλευσης και εκβιασμού.

Παρά τις απειλές του, η 26χρονη κατάφερε να βρει την δύναμη να αποκαλύψει την υπόθεση στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της, είχε αρχικά βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση και ένιωθε παγιδευμένη, καθώς ο μαστροπός την είχε απομονώσει από το περιβάλλον της και την είχε εκφοβίσει.

Ζούσε υπό συνεχή πίεση και απειλές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το γεγονός ότι μίλησε δημόσια για τις συνθήκες που βίωσε, αποτέλεσε μία από τις πιο καταλυτικές στιγμές στη διεξαγωγή της έρευνας, αφού βοήθησε τις αρχές να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, για την εγκληματική δράση του μαστροπού.

Εξέδιδε την ανήλικη για 600 ευρώ την ώρα

Το 2016, το ανήλικο τότε κορίτσι και μετέπειτα καταγγέλλουσα, γνώρισε τον δράστη από τον οποίο αποδέχθηκε να της δανείσει χρήματα, καθώς η οικογένειά της είχε οικονομικά προβλήματα.

Ένα χρόνο αργότερα όταν κατάλαβε ότι κανόνιζε ερωτικά ραντεβού γυναικών, διέκοψε τις επαφές μαζί του.

Εκείνος την προσέγγισε εκ νέου, απαιτώντας περίπου 3.000 ευρώ που φέρεται να της είχε δανείσει.

Όταν η ανήλικη πήγε στο σπίτι του, την εξανάγκασε σε χρήση κοκαΐνης και την βίασε.

Για αρκετούς μήνες την προωθούσε σε ερωτικά ραντεβού έως και 10 την ημέρα, με το αντίτιμο των 600 ευρώ το καθένα.

Το 2017 μετέφερε την ανήλικη και ένα ακόμη θύμα σε ξενοδοχείο.

Ο πελάτης ειδοποίησε την αστυνομία, με τους αστυνομικούς, να προσαγάγουν τις δύο κοπέλες αλλά και τον μαστροπό.

«Εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του μπαμπά μου, με έστελνε σε 7 ραντεβού τη μέρα» λέει θύμα του 42χρονου παραγωγού ερωτικών ταινιών – https://t.co/N0IBLNFsW7 pic.twitter.com/H77dZlGsZP — agrinio24.gr (@agrinio24gr) September 11, 2025

Τα δύο κορίτσια δεν μίλησαν, με την ανήλικη να διακόπτει τις επαφές μαζί του.

Τις επόμενες ημέρες ο κατηγορούμενος με τη χρήση καθημερινών απειλών εις βάρος της ανήλικης και της οικογένειας της, επικαλούμενος ταυτόχρονα και το υφιστάμενο χρέος, κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις της.

Έως και το Σεπτέμβριο του 2020, την εξανάγκασε να κάνει χρήση κοκαΐνης, να εκδίδεται και να πρωταγωνιστεί σε ερωτικές ταινίες της εταιρείας του.

Το Σεπτέμβριο του 2021 το θύμα, κατάφερε να διαφύγει.

Ακόμη και τις γάτες μου χρησιμοποιούσε για να με εκβιάσει»

Ένα άλλο θύμα, γνώρισε τον μαστροπό το 2021 σε γυμναστήριο, όπου ο ίδιος τις είπε ότι γυρίζει ταινίες πορνό, οι οποίες αποφέρουν σημαντικά κέρδη στις «πρωταγωνίστριες» και τον ίδιο.

Κάποια στιγμή του ζήτησε να φιλοξενήσει δύο γάτες της, επειδή αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της.

Ακόμη και αυτή την αδυναμία, την χρησιμοποίησε για να κάμψει τις αντιστάσεις της και να πάρει την συγκατάθεσή της, να πρωταγωνιστήσει σε ταινία πορνό και να πηγαίνει σε ερωτικά ραντεβού.

Το θύμα συμμετείχε σε 17 ταινίες της εταιρείας του, πραγματοποιώντας ερωτικά ραντεβού με πελάτες.

Για κάθε ραντεβού ο 42χρονος έπαιρνε 600 ευρώ, χωρίς να αποδίδει χρήματα σε εκείνη.

Το καλοκαίρι του 2022 η γυναίκα διέκοψε επικοινωνία μαζί του ωστόσο οι πορνογραφικές ταινίες συνέχιζαν να κυκλοφορούν στην ιστοσελίδα του ίδιου αλλά και σε άλλες.

Η 24χρονη υπέστη κρίση πανικού τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα μία φίλη της να ειδοποιήσει την αστυνομία.

«Κάνεις λειτούργημα, Θα γίνεις ηθοποιός»

Μία 23χρονη κοπέλα προσεγγίστηκε από τον «Joker» το 2021, ο οποίος παρουσίασε τη δουλειά της εταιρείας παραγωγής πορνοταινιών, ως «λειτούργημα».

Λίγους μήνες αργότερα εκφόβισε το θύμα και πήρε της συναίνεσή του να απασχοληθεί στις ταινίες του ως «ηθοποιός», όπως της έλεγε.

Μετά από κάποια ερωτικά ραντεβού το 2022, η 23χρονη έφυγε εκτός Αττικής.

«Η εταιρεία μου προβάλει τέχνη και ηθοποιία»

Μία ακόμη νεαρή γυναίκα που εργαζόταν ως στρίπερ, γνώρισε τον κατηγορούμενο το 2022.

Την ενημέρωσε ότι διατηρεί εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών.

Σε εκείνη ισχυρίστηκε ότι ήθελε μέσω της εταιρείας του να «προβάλει την ηθοποιία και την τέχνη», τονίζοντας την… ανάπτυξη της επιχείρησής του, που ανταγωνίζεται ανάλογες του είδους, δίνοντας σε γυναίκες την ευκαιρία να αναδείξουν το «υποκριτικό τους ταλέντο».

Η 24χρονη έκανε πολλές φωτογραφίσεις και συμμετείχε σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, τα γυρίσματα των οποίων έγιναν σε ενοικιαζόμενα σπίτια Airbnb.

Είχε συμφωνήσει μαζί του να πληρώνεται κάθε μήνα με ποσοστό για τις ταινίες ανάλογα με τις προβολές, και είχαν υπογράψει σχετικό συμφωνητικό, το οποίο δεν τηρήθηκε καθώς δεν έλαβε χρήματα της συμφωνίας τους.

Ο 42χρονος επανήλθε και της ζήτησε να κάνει ερωτικό ραντεβού σαδομαζοχιστικού τύπου χωρίς ερωτική συνεύρεση, κάτι που η 24χρονη αποδέχθηκε έχοντας ανάγκη τα χρήματα.

Το ραντεβού ήταν 1.000 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά πήρε η ίδια και τα υπόλοιπα ο μαστροπός.

Όταν του είπε ότι είναι έγκυος και θα διακόψει τη συμμετοχή της στις ταινίες πορνό, εκείνος συνέχισε να την πιέζει λέγοντας της να συνεχίσει τις «εμφανίσεις» της, όσο η εγκυμοσύνη της δεν ήταν εμφανής.

Διέκοψε τις επαφές μαζί του παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις του.

Οι υποθέσεις αυτές έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των αρχών, επαναφέροντας στο προσκήνιο πολλές περιπτώσεις γυναικών που ζουν κάτω από παρόμοιες συνθήκες, που καταλήγουν να είναι θύματα εκμετάλλευσης επιτηδείων, αποδεικνύοντας ότι η σιωπή και η συγκάλυψη δε βοηθούν.