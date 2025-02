Με κεντρικό αίτημα τη δικαίωση των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κρήτη, αλλά και σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, έστειλαν ένα βροντερό μήνυμα προς κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, φορείς και Αρχές.

Στη σημερινή μαύρη επέτειο της συμπλήρωσης 2 ετών από την εθνική τραγωδία, οι πολίτες ζήτησαν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του δυστυχήματος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Επίσης, ζήτησαν να βελτιωθούν οι συγκοινωνιακές υπηρεσίες, προκειμένου να μην κινδυνεύουν στο εξής οι πολίτες αλλά και για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά νέα θύματα στο βωμό της αδιαφορίας.

Οι πολίτες σηκώθηκαν από τον καναπέ και συμμετείχαν μαζικά σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε 379 πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μία άνευ προηγουμένου κινητοποίηση. Η κοινή γνώμη, επιτέλους, εξέφρασε τη βουβή αλλά καθολική αγανάκτησή της.

Μεγαλειώδης υπήρξε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τον κόσμο να κατακλύζει από νωρίς την πλατεία. Η έκταση της συγκέντρωσης έφτασε μέχρι το Συγγρού – Φιξ, το Χίλτον, την Ομόνοια και το Μοναστηράκι.

Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από drone που αποτυπώνουν μια συγκέντρωση που δεν έχει προηγούμενο.

Δείτε πλάνα και βίντεο από την Αθήνα:

Δε θα μείνω στα επεισόδια ❌

Θα μείνω σε αυτή την εικόνα …

Θα μείνω σε αυτούς τους γονείς …

Θα μείνω σε αυτή την κοινωνία που μίλησε ζητώντας τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ…

Οποίοι δεν κατάλαβαν το μήνυμα είναι άξιοι της μοίρα τους ❌#Συνταγμα #Τεμπη_τραγωδια #Τεμπη_συγκαλυψη #Δεν_Έχω_Οξυγόνο pic.twitter.com/hIGFNeTZlw

— g.goudaras (@GGoudaras) February 28, 2025

Thousands take to the streets in #Athens demanding justice over the train crash in #Tempi in 2023 where 57 people lost their lives. #28_Φλεβάρη #Τεμπη #Greece #Δεν_Εχω_Οξυγονο pic.twitter.com/Y4yslqbVht

— Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) February 28, 2025