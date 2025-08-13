Υπεράνθρωπη προσπάθεια καταβάλλουν και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας και όχι μόνο.

Οι «Σαμαρείτες» βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια αυτές τις δύσκολες ώρες, σε όλη την Επικράτεια.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο, που δείχνει εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, να παλεύουν προκειμένου να απομακρύνουν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στη θάλασσα.

Παράλληλα, στην περιοχή Βουντένη, οι εθελοντές «Σαμαρείτες Διασώστες» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο: