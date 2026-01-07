Ένα συγκλονιστικό μήνυμα ελπίδας έστειλε μιλώντας στους συντοπίτες του ο Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης, ανήμερα των Θεοφανίων. Αποκάλυψε ότι θα λείψει από το νησί και τα καθήκοντά του το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί ξεκινά χημειοθεραπείες. Όπως είπε, ο μόλις 35 ετών Δήμαρχος του ακριτικού Αη Στράτη, διαγνώστηκε με ένα σπάνιο είδος καρκίνου, το σάρκωμα. «Θα τον παλέψω και θα επιστρέψω νικητής» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας του Δήμου -όπως γράφει το aiolos.tv- αμέσως μετά την τελετή Αγιασμού υδάτων ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου μίλησε ανοιχτά στους συμπολίτες του για την περιπέτεια της υγείας του «Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω, θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες, το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε μιλώντας στου λιγοστούς κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου που του ευχήθηκαν περαστικά και γρήγορα να επιστρέψει νικητής.