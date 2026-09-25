Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής μετά την εκδήλωση φωτιάς στο οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμο και έπλεε βόρεια της Μυκόνου.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε από κάποιο φορτηγό σε έναν από τους χώρους γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός των αρμόδιων αρχών.

Συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό του φλεγόμενου πλοίου έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που έχει σημάνει συναγερμός στο κατάστρωμα, ενώ μέλη του πληρώματος επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται από κοντινή απόσταση η έκταση της φωτιάς στο πλοίο.

Το «BLUE CARRIER 2» εκκενώθηκε, με τους 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη του πληρώματος και έναν οδηγό φορτηγού, να απομακρύνονται με ασφάλεια από το πλοίο. Οι επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν αρχικά στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στα γκαράζ του οχηματαγωγού μεταφέρονταν συνολικά 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Σε πλήρη κινητοποίηση οι Αρχές

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, με δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη να κατευθύνονται προς το σημείο, ένα από τη Σύρο και ένα από το Λαύριο.

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση του Λιμενικού στη Μύκονο, με πλωτό μέσο να φτάνει στην περιοχή περίπου 20 λεπτά μετά την ενημέρωση για το περιστατικό.

Στην επιχείρηση είχαν κινητοποιηθεί επίσης ρυμουλκά και παραπλέοντα πλοία, μεταξύ των οποίων και το κρουαζιερόπλοιο «Sea Dream», ενώ στο σημείο κατευθύνθηκε και πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά.

Κατόπιν σχετικής εντολής, στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις, εφόσον απαιτηθεί.

Σε εξειδικευμένες εταιρείες η διαχείριση του πλοίου

Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων, το βάρος των ενεργειών μεταφέρεται πλέον στη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Attica Group ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τόσο την περιβαλλοντική προστασία όσο και τη διαχείριση του πλοίου μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή ενδεχόμενων επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στις 16:00 αναμένεται να φτάσει στο σημείο το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους περίπου 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει σημαντικές δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.