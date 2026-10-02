Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη την Πέμπτη (1/10).

Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μια μεγάλη λασπωμένη λίμνη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, που μετέδωσε το Creta24, τα λασπόνερα έχουν καλύψει το δάπεδο της κατοικίας, φτάνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ η ένταση του φαινομένου δεν αφήνει περιθώρια στους ενοίκους να περιορίσουν την εισροή υδάτων.

Οι εικόνες μέσα από το σπίτι αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη με την οποία έπληξε η χθεσινή νεροποντή την περιοχή και το μέγεθος των προβλημάτων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι.