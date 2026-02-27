Σε λίγη ώρα ο 64χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού σε βάρος της 25χρονης ΑΜΕΑ θα βρεθεί ενώπιον των Δικαστικών Αρχών προκειμένου να απολογηθεί.

Η αδιανόητη πράξη του εναντίον της κοπέλας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας αλλά και από την καταγγελία της μητέρας της που περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα είδε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στις 21 Φεβρουαρίου.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την κατάθεσή της, με τη μητέρα να αναφέρει αρχικά ότι τα δίδυμα κορίτσια της έχουν μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο μάλιστα ξεπερνά το 95% ενώ από το 2016 μένουν σε ένα ημιυπόγειο με την ίδια να έχει αφιερωθεί στην φροντίδα των κοριτσιών της.

Για τον κατηγορούμενο η μητέρα αναφέρει:

«Από το 2007 γνωρίζω μέσω κοινών γνωστών έναν Αλβανό που τον ξέρω ως Μ..Δεν κάνω παρέα με αυτόν, δεν διατηρώ φιλικές σχέσεις ή άλλες σχέσεις και γενικά λέγαμε απλά ένα «γεια» μόνο. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, έρχεται καθημερινά στο σπίτι μου για να μου φέρνει το φαγητό που προέρχεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται στη γειτονιά μου».

Την επίμαχη ημέρα η μητέρα πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς καθώς η μία κόρη της είχε σπάσει τα γυαλιά οράσεως της.

Επιστρέφοντας στο σπίτι μετά από περίπου είκοσι λεπτά βρέθηκε μπροστά στον κατηγορούμενο, μέσα στο σαλόνι.

Η περιγραφή της προκαλεί σοκ:

«Γύρισα στο σπίτι και είδα τον Μ..με κατεβασμένο το παντελόνι του και να βρίσκεται πάνω στη μία κόρη μου που ούρλιαζε και που ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ. Άρχισα να φωνάζω και είδα τον Μ… να είναι με το γενετικό του όργανο εκτεθειμένο. Στον απέναντι καναπέ ήταν η άλλη μου κόρη που ήταν παγωμένη. Αμέσως πήγα προς αυτόν φωνάζοντας και ο Μ..μπήκε στο μπάνιο. Πάνω στην ταραχή μου τον χτύπησα με το τηγάνι, έπειτα γλίστρησα και αυτός άρχισε να με χτυπάει με κλωτσιές στην κοιλιά, με έβρισε λέγοντας «ππ$@@α,κ#@α,μου έφαγες λεφτά» και έφυγε από την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος».

Η μητέρα περιγράφει στις Αρχές ότι ο συγκεκριμένος άντρας έχει κλειδί από την πόρτα της πολυκατοικίας ενώ η ίδια πηγαίνοντας στο φαρμακείο είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Όταν επέστρεψε όμως συνάντησε εμπόδιο:

«Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειστή και την άνοιξα αφού έβαλα το δικό μου κλειδί στην πόρτα και γύρισα την κλειδαριά σπρώχνοντας κάποιο άγνωστο αντικείμενο που υπήρχε στην κλειδαριά».

Οι Αρχές εικάζουν ότι ο δράστης είχε αντικλείδι.