Ξεκίνησε η δίκη σήμερα, Δευτέρα 21 Απριλίου, για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017. Οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού ανέβηκαν στο βήμα συναισθηματικά φορτισμένοι και συγκλόνισαν με τις μαρτυρίες τους.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μάριος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Στην αίθουσα πέρα από τους γονείς του, βρίσκονται και οι συμμαθητές του, φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του.

Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα, κάθονται στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι.

Φαίνεται πως την μοιραία ημέρα γλεντούσαν, πυροβολώντας στον αέρα. Ο ένας εκ των δύο είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος»

Η μητέρα και δασκάλα του 11χρονου ανέβηκε στο βήμα και είπε πως «ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος». Η πρόεδρος του δικαστηρίου εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους γονείς και σχολίασε πως «δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας».

«Το αίμα έτρεχε ποτάμι – Νόμιζα πως χτύπησε»

«Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου λέει πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ηταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί,τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε» κατέθεσε η μητέρα φορτισμένη.

Συνέχισε λέγοντας πως «δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», και πρόσθεσε πως στη γειτονιά είναι συχνοί οι πυροβολισμοί ακόμη και σήμερα.

«Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί πάντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε», ανέφερε.

Πρόεδρος: «Μάθατε εκ των υστέρων λοιπόν τι;»

Μητέρα: «Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν»

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου»

Ο πατέρας του Μάριου κατέθεσε εμφανώς συγκινημένος πως «δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά».

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου», είπε.

Ο πατέρας συνέχισε περιγράφοντας το σκηνικό από τη μοιραία ημέρα.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», ανέφερε.

Πρόεδρος: «Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;»

Πατέρας: «Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε…»

Εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, συνεχίζουν οι Ρομά στην περιοχή του Μενιδίου τα ίδια περιστατικά, σύμφωνα με τον Θανάση Σουλούκο.

«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες…

Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί».

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.