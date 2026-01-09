Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Βροντού Πιερίας από τον αιφνίδιο θάνατο του 59χρονου κτηνοτρόφου.

Ο Χρήστος Νάτσιος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του από τον αδελφό του το πρωί της Παρασκευής. Δεν άντεξε την θανάτωση του κοπαδιού του με τα 1000 πρόβατα εξαιτίας της ευλογιάς και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο αδελφός του μίλησε στο ΤhessPost.gr για την τόσο ιδιαίτερη σχέση του 59χρονου με τα ζώα του, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει να ζει χωρίς αυτά. «Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής αναφέρει όλη η περιοχή είναι συγκλονισμένη, καθώς ο Χρήστος Νάτσιος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», δήλωσε.