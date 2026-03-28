Με συγκίνηση περιέγραψε την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννης Παπαδάκης.

Ο Διοικητής των Βατραχανθρώπων, έκανε λόγο για «μεγάλη αγωνία» μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να βγουν οι δύτες στην επιφάνεια, καθώς οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες. Σημείωσε ότι υπήρξε ανακούφιση γιατί η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πει κάποιος για ένα τόσο λυπηρό συμβάν, παρά μόνο ότι οι γονείς του 34χρονου θα μπορέσουν να αποχαιρετίσουν το παιδί τους, όπως πρέπει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αρχιπλοιάρχου, Ιωάννη Παπαδάκη

«Σήμερα εξελίχθηκε η προσπάθεια όλων αυτών των ημερών σε μια επιτυχή επιχείρηση για την ανάσυρση του δύτη, μέσα από πολύ μεγάλη δυσκολία.

Πάρα πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες. Για αυτό και είχαμε την προετοιμασία όλων αυτών των ημερών, ώστε οι Ομάδες να κάνουν την επιχείρηση με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν άλλα άτομα. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε αγωνία μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο και να ανεβούν στην επιφάνεια. Ανακουφιστήκαμε όταν η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Στο έργο συνετέλεσε η Βαθέα Ομάδα Καταδύσεων της Μονάδας μας, η Ομάδα Σπηλαιοδυτών, η Ομάδα Διάσωσης Ελλήνων Εθελοντών και η στήριξη από τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος και γενικώς υπήρχε μια αξιοσέβαστη υποστήριξη.

Δεν νομίζω ότι τέτοιες ώρες είναι για να λέμε πολλά λόγια. Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια ικανοποίηση, είναι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον να μπορέσουν να το αποχαιρετίσουν όπως πρέπει.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Διοικητή της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννη Παπαδάκη. Δίπλα του είναι η Πλωτάρχης, Άννα Σαρλή.

Δύτες: «Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση»

Ο Αντώνης Γράφας και ο Λευτέρης Κουταλάς, δύτες, οι οποίοι επιχείρησαν στο «Πηγάδι του Διαβόλου» για την ανάσυρση τη σορού του 34χρονου πιλότου, έκαναν λόγο για μια «δύσκολη επιχείρηση», τονίζοντας ότι είχαν να αντιμετωπίσουν το «φαινόμενο της ρουφήχτρας», αναδεικνύοντας το πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθειά τους. Επιπλέον, έκαναν λόγο για την περιορισμένη ορατότητα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισαν ότι υπήρξε καλός συντονισμός όλων των δυνάμεων και αυτό βοήθησε ώστε να στεφθεί με επιτυχία η επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις των δυτών

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από την επιχείρηση

Πώς έγινε η επιχείρηση

Διασώστες – δύτες καταδύθηκαν χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες τους, για να προσεγγίσουν το σημείο. Εδώ και 4 ημέρες είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες δέθηκαν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 34χρονος αγνοούμενος δύτης, που ήταν έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό. Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού τούνελ μέσα στη θάλασσα.

Δείτε στο 11:27 του βίντεο το σημείο με τα κάγκελα που άνοιξε ο δύτης και μπήκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο φρέαρ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, γνωστό για τα στενά πέρασματά του, τα επικίνδυνα ρεύματα και το αχανές σπήλαιο που κρύβει. Η κατάδυση φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ η σήραγγα που ξεκινά από το φρέαρ, παραμένει εξερευνημένη μόνο σε ένα μικρό τμήμα της, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.