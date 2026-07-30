Ο άνεμος φυσούσε με μανία στο Ρέθυμνο, σηκώνοντας κύματα που χτυπούσαν αλύπητα τα βράχια, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα οι φλόγες κατάπιναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο ουρανός είχε χαθεί πίσω από πυκνούς καπνούς και το μόνο που ακουγόταν ήταν ο εκκωφαντικός θόρυβος της φωτιάς, οι εκρήξεις από φιάλες υγραερίου και οι φωνές ανθρώπων που ζητούσαν σωτηρία.

Μέσα σε αυτή την απόλυτη καταστροφή, έδρασε, και ο νεαρός ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη, όταν δέχθηκε κλήση από το Λιμεναρχείο να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στον Άγιο Παύλο, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν τη θάλασσα επικίνδυνη, ενώ η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την ακτή. Καπνοί, φλόγες και εκρήξεις από φιάλες υγραερίου συνέθεταν ένα σκηνικό που θύμιζε εφιάλτη. Περίπου τριάντα άνθρωποι είχαν αποκλειστεί στην παραλία, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας… Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”», αφηγείται στο Cretalive.gr

Χάρη στη γνώση του για την περιοχή, ο νεαρός ψαράς κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με το αλιευτικό του, παρά τα μεγάλα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους. Επειδή το σκάφος ήταν μικρό, πραγματοποίησε περισσότερα από ένα δρομολόγια, μεταφέροντας σταδιακά τους εγκλωβισμένους σε ασφαλές σημείο.

Περιγράφοντας την κατάσταση λέει, «ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό.», ενώ συνεχίζει λέγοντας «ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιγράφει.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος, των πυροσβεστών, της Αστυνομίας και όλων όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη, με μοναδικό στόχο να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα… Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά…»

Οι εικόνες από εκείνη την ημέρα δύσκολα θα σβήσουν από τη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί. Η αγωνία των εγκλωβισμένων, οι φλόγες που έφταναν μέχρι τη θάλασσα και ο συνεχής κίνδυνος άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους.

Μέσα από αυτή την τραγωδία αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Άνθρωποι της πρώτης γραμμής, αλλά και απλοί πολίτες, απέδειξαν ότι όταν οι συνθήκες το απαιτούν, η ανθρωπιά μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη.