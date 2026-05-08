Με λόγια που «λύγισαν» ακόμη και τους πιο ψύχραιμους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμος μίλησε στον Politica 89,8 για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την οικογένεια του άτυχου νέου και ταυτόχρονα μια ισχυρή παρέμβαση απέναντι στη βία, την αυτοδικία και την κουλτούρα των όπλων.

Ο Σεβασμιώτατος ξεκαθάρισε πως η Εκκλησία θα σταθεί δίπλα στους γονείς και στους συγγενείς του Νικήτα, ενώ εμφανίστηκε βαθιά συγκλονισμένος από την τραγωδία που έχει συνταράξει την Κρήτη.

«Όσο μέσα στο μεγάλο πόνο της κηδείας, με παρηγόρησε μια κουβέντα της μητέρας του Νικήτα, που είναι τραγικό πια μάνα να κηδεύει το παιδί της. Κρατώ αυτή την ακτίνα ελπίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, ο Μητροπολίτης Προδρόμος μίλησε για την ανάγκη να μπει τέλος στη νοοτροπία της βίας και της εκδίκησης, τονίζοντας πως αυτά τα φαινόμενα δεν εκφράζουν την πραγματική ταυτότητα της Κρήτης.

«Η Κρήτη δεν είναι ούτε η οπλοφορία, ούτε η οπλοχρησία, ούτε η άσκηση της βίας και της επιβολής, ούτε σε καμία περίπτωση η αυτοδικία», είπε με έμφαση.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του για σχόλια που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία επιχειρούσαν να δικαιολογήσουν τη δολοφονία.

«Είδαμε όλοι στο διαδίκτυο πληθώρα σχολίων του τύπου “καλά έπραξε αυτός που έκανε ό,τι έκανε”. Αν είναι δυνατόν… Δεν μπορέσαμε ποτέ να διαχειριστούμε το πένθος μας. Το πένθος έγινε οργή, έγινε μίσος και είχαμε έναν προδιαγεγραμμένο φόνο», υπογράμμισε.

Ο Σεβασμιώτατος εμφανίστηκε βαθιά ανήσυχος για την πορεία της κοινωνίας, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει νέος κύκλος αίματος και βεντέτας στην Κρήτη.

«Να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα; Αυτά τα έχει πληρώσει η Κρήτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ…», ανέφερε με έντονη συγκίνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη αφύπνισης της κοινωνίας, τονίζοντας ότι όλοι έχουν ευθύνη να μιλούν όταν βλέπουν καταστάσεις που οδηγούν στη βία.

«Οφείλουμε να μην αφήσουμε οι λίγοι να γίνουν πολλοί. Και αυτό θα γίνει εάν επικρατεί η νοοτροπία “να κάνουμε ότι δεν είδαμε, να κλείσουμε την πόρτα μας εκεί που αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά”. Εάν κάποιοι άνθρωποι είχαν μιλήσει, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την τραγωδία σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Με σπασμένη φωνή, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης στάθηκε και στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας του 21χρονου.

«Βασανίστηκε το παιδί αυτό. Βασανίστηκε. Το παιδί αυτό να είναι η τελευταία ανθρώπινη ύπαρξη που θρηνούμε από τα χέρια και από την επιθετικότητα και από τη βία ενός άλλου ανθρώπου», είπε.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στον Politica 89,8, ο Σεβασμιώτατος έστειλε μήνυμα ενότητας, ανθρωπιάς και στήριξης προς την οικογένεια του Νικήτα, επιμένοντας πως η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια δεν μπορούν να απαξιώνονται.

«Να μην υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή, το ανθρώπινο πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά ήταν πάντοτε βαθιά ριζωμένα στον τόπο μας», κατέληξε.