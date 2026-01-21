Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών στον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για όλες τις κατηγορίες, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

«Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα»

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα». Με αυτά τα λόγια ο πατέρας του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης, σχολίασε την ποινή που επιβλήθηκε στον 45χρονο οδηγό της Porsche, για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον γιο του.

Εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Καρατζής , μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της δίκης. «Εμείς συνεχίζουμε… Δεν είναι διαχειρίσιμο αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και ευχόμαστε να είναι η συνέχεια αντίστοιχη με τη σημερινή», ανέφερε.

«Έγινε μια πραγματικά υποδειγματική διαδικασία. Το παιδί δεν γυρνάει πίσω, αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Νότης Ψυλλάκης.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος για:

Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

