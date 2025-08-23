Σοκαρισμένος είναι ο σύζυγος της 32χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη όταν αυτοκίνητο παραβίασε stop και έπεσε πάνω στη μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα, το βράδυ της Παρασκευής 23/8.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, φορούσε κράνος, οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη όταν συνέβη το μοιραίο τροχαίο.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός παραβίασε το στοπ σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβη στην παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ για να του το πω», δήλωσε ο σύζυγος της 32χρονης.

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου», τόνισε.

«Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και τον μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», πρόσθεσε.

«Την πήραν από εδώ άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο κέντρο υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο κέντρο υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε», κατέληξε ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας.

Η άτυχη μητέρα, πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα της να κάνει έκπληξη στο παιδί της και τον άνδρα της που ήταν στην παραλία, στην Σκάλα Αταλάντης.

Η 32χρονη μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού δεν πρόλαβε να φθάσει στην οικογένειά της.

Ασυνείδητος οδηγός, που κατευθυνόταν προς Τραγάνα , παραβίασε STOP, πέρασε κάθετα στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αταλάντης- Σκάλας και εμβόλισε τη μηχανή της γυναίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.