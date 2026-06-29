Σε απέραντο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Λιβαδειάς μετά τον θάνατο μιας 35χρονης μητέρας, η οποία εισήχθη για προγραμματισμένη καισαρική τομή, παρουσίασε βαρύτατες επιπλοκές και κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις ενέργειες του θεράποντος γυναικολόγου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένας από τους γιατρούς που κλήθηκαν εσπευσμένα να αντιμετωπίσουν τις βαριές επιπλοκές, ο Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδειάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι καταβλήθηκαν οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να σώσουν την γυναίκα ενώ αντίθετα ο σύζυγός της συντετριμμένος, ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά για την αναζήτηση ευθυνών και τονίζει ότι ο γιατρός μετά την γέννα, στις 10:00 το πρωί, εξαφανίστηκε έως τις 15:00 το μεσημέρι, χωρίς να δώσει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της 35χρονης.

Τι υποστήριξε ο γιατρός του νοσοκομείου

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του διευθυντή, η προγραμματισμένη καισαρική τομή ολοκληρώθηκε χωρίς αρχικά να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, η κατάσταση ανατράπηκε αμέσως μετά, αφού ενώ η 35χρονη βρισκόταν ακόμη στη χειρουργική αίθουσα, διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη και ακατάσχετη αιμορραγία από τον κόλπο.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση και επείγουσα επέμβαση δύο γενικών χειρουργών της κλινικής και παρά το γεγονός ότι η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η κατάσταση της γυναίκας παρουσίασε νέα, αιφνίδια και ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα η νεαρή μητέρα τελικά να χάσει τη ζωή της.

«Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια»

Ο κ. Πλιακοστάμος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η ιατρική ομάδα εξάντλησε κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αποτραπεί το μοιραίο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ως ένας από τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης της ασθενούς, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα».

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος της απώλειας για την οικογένεια, πρόσθεσε:

«Επειδή πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία, την οποία βιώνουν ήδη ο σύζυγος και τα δύο παιδιά που στερήθηκαν τη μητέρα τους, είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί πλήρως η συνολική διαχείριση του περιστατικού και να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά αίτια της κατάληξης».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με την ισοπεδωτική κριτική που δέχεται το νοσηλευτικό ίδρυμα της Βοιωτίας τις τελευταίες ημέρες, ζητώντας ψυχραιμία μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας.

Υπογράμμισε επιπλέον ότι οι ατεκμηρίωτες δημόσιες τοποθετήσεις που απαξιώνουν συλλήβδην το νοσοκομείο δεν συμβάλλουν στην ανάληψη και την αναζήτηση της αλήθειας και υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο προσφέρει επί σειρά ετών κρίσιμες μαιευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, τόνισε ότι οι γενικευμένες κατηγορίες επιβαρύνουν άδικα το κλίμα και απαξιώνουν το έργο των ανθρώπων που καθημερινά υπηρετούν με συνέπεια το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του διευθυντή της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδειάς:

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ 35ΧΡΟΝΗΣ ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Το περιστατικό της 35χρονης λεχωίδας που κατέληξε προβληματίζει και γεμίζει θλίψη όλους μας.

Η 35χρονη υπεβλήθη σε προγραμματισμένη καισαρική τομή το πρωί της Τετάρτης 24.6.2026. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς να παρουσιαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιο εμφανές διεγχειρητικό πρόβλημα.

Ενώ η λεχωίδα ανάνηπτε και παρέμενε στη χειρουργική αίθουσα, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε αιφνίδιας έναρξης, ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία από τον κόλπο. Η αιμορραγία αποδόθηκε αρχικά σε ατελή ανταπόκριση της μήτρας στα μητροσυσπαστικά φάρμακα που είχαν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Καθώς η αιμορραγία επιδεινωνόταν και καθίστατο απειλητική για τη ζωή της ασθενούς, χορηγήθηκαν επιπλέον μητροσυσπαστικά και αιμοστατικά φάρμακα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μαζική μετάγγιση με διασταυρωμένες μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών και παραγώγων αίματος.

Ταυτόχρονα κλήθηκαν και προσήλθαν άμεσα δύο γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι μαζί με τους δύο γυναικολόγους προχώρησαν σε επείγουσα υστερεκτομή, καθώς η μήτρα βρισκόταν σε πλήρη ατονία και η αιμορραγία δεν μπορούσε να ελεγχθεί με συντηρητικά μέσα.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και επέτυχε τον βασικό της στόχο, δηλαδή την οριστική ανάσχεση της αιμορραγίας. Η εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η ασθενής είχε πλέον σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψει.

Ακολούθησε επικοινωνία με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η λεχωίδα διακομίστηκε, συνοδευόμενη από τον γυναικολόγο που διενήργησε την καισαρική τομή και αναισθησιολόγο, σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση.

Τις επόμενες ώρες όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε. Προς το βράδυ κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας, προκειμένου να αποκλειστεί υποτροπή της αιμορραγίας. Η εξέταση απέκλεισε ενεργό αιμορραγία, πλην όμως η αιμοδυναμική αστάθεια παρέμενε και, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η άτυχη λεχωίδα κατέληξε το πρωί της Πέμπτης έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Το τραγικό αυτό γεγονός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην ατονία της μήτρας, στην καταστροφική επιλόχεια αιμορραγία και τελικά στον θάνατο της ασθενούς. Η μήτρα που αφαιρέθηκε έχει αποσταλεί για παθολογοανατομική εξέταση, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών υποκείμενων αιτίων, όπως διεισδυτικός πλακούντας ή άλλη παθολογική κατάσταση, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα.

Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμήνυε αυτή την εξαιρετικά σπάνια και τραγική εξέλιξη.

Το γεγονός συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και συνέπεσε χρονικά με την άλλη τραγική απώλεια νεαρής λεχωίδας, ιατρού του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, μέρος της δημόσιας συζήτησης χαρακτηρίστηκε από ακραίες και πρόωρες κρίσεις, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διερεύνηση των γεγονότων. Αντίθετα, η στάση του συζύγου της εκλιπούσας υπήρξε υποδειγματική, με αξιοπρέπεια και σεβασμό απέναντι στη μνήμη της.

Επειδή πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία, την οποία βιώνουν ήδη ο σύζυγος και τα δύο παιδιά που στερήθηκαν τη μητέρα τους, είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί πλήρως η συνολική διαχείριση του περιστατικού και να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά αίτια της κατάληξης.

Οι ατεκμηρίωτες δημόσιες τοποθετήσεις που απαξιώνουν συλλήβδην ένα νοσοκομείο το οποίο επί σειρά ετών προσφέρει μαιευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα δεν συμβάλλουν στην αναζήτηση της αλήθειας. Αντιθέτως, επιβαρύνουν το κλίμα και απαξιώνουν το έργο ανθρώπων που καθημερινά υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

Το νοσοκομείο αποτελεί πολύτιμο στήριγμα για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό χρειάζεται τη στήριξη όλων, ώστε να συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας.

Ήδη, από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διαταχθεί πλήρης διοικητική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες να μη γίνονται δημόσιες δηλώσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η παρούσα ανάρτηση ενδέχεται να αποκλίνει από αυτή τη σύσταση. Ωστόσο, ως ένας από τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης της ασθενούς, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων μας να αναζητηθεί με απόλυτη διαφάνεια η αλήθεια και να παρουσιαστούν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στον τόσο απρόσμενο χαμό μιας νέας γυναίκας με την ιερή ιδιότητα της μητέρας.

Το χρονικό των δραματικών ωρών στην αναμονή

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του mega, ο σύζυγος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις ώρες της αγωνίας, καταγγέλλοντας πλημμελή ενημέρωση από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού αμέσως μετά τον ερχομό του γιου τους.

«Όταν μου έφεραν το μωρό, το μόνο που μου είπαν εμένα ήταν “είχε μία απλή αιμορραγία και καταφέραμε, όλα καλά, θα κατέβει σε λίγο”. Ενώ περίμενα με το μωρό, στις 10 η ώρα το πρωί έφυγε ο γιατρός και δεν τον ξαναείδα μέχρι τις 3 το απόγευμα, ούτε τη γυναίκα μου. Ρώταγα συνέχεια “πού είναι η γυναίκα μου, γιατί δεν κατεβαίνει” και οι νοσοκόμες μού έλεγαν ότι θα κατέβει σε λίγο» δήλωσε ο σύζυγος της 35χρονης, συμπληρώνοντας ότι «Στις 3 η ώρα το μεσημέρι κατεβαίνει ο γιατρός μαζί με την αναισθησιολόγο και μου ανακοινώνει ότι “είχε πάλι μια εσωτερική αιμορραγία, είχε αιμορραγήσει κολπικά και έπρεπε να την ξανανοίξουν και να της αφαιρέσουν τη μήτρα”».

Τα ερωτήματα της οικογένειας για το ιατρικό ιστορικό

Ο σύζυγος της 35χρονης ξεκαθαρίζει ότι η γυναίκα του δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας και όλες οι προγεννητικές εξετάσεις της ήταν εξαιρετικές. Παράλληλα, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη δικαιολογία που του δόθηκε από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος παρακολουθούσε τη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Μου είπε “βρήκα στη μήτρα κομμάτια από προηγούμενη καισαρική”. Όμως, η προηγούμενη καισαρική είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, καθώς ο πρώτος μας γιος είναι 10 ετών», τόνισε.

Όσον αφορά μια προηγούμενη επέμβαση της γυναίκας του σημείωσε ότι «Πριν από περίπου ένα χρόνο, η γυναίκα μου είχε μείνει ξανά έγκυος, αλλά η κύηση δεν προχώρησε και ο ίδιος ο γιατρός της είχε κάνει απόξεση και καθαρισμό. Αναρωτιέμαι εύλογα, όλα αυτά γιατί δεν είχαν φανεί τόσο καιρό στους υπέρηχους;».

Η Ραγδαία επιδείνωση και η μοιραία κατάληξη

Μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση και την ολική υστερεκτομή, η γυναίκα κατέρρευσε, αφού εμφάνισε εκ νέου ακατάσχετη αιμορραγία, η οποία οδήγησε σε σηπτικό σοκ.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η εσπευσμένη διακομιδή της στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τη νέα έκτακτη χειρουργική επέμβαση και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή μητέρα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο σύζυγος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης:

«Θα περιμένω να βγουν οι τοξικολογικές και οι υπόλοιπες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Θα δω τι θα πουν και αν διαπιστωθεί το παραμικρό λάθος από τους γιατρούς, οποιαδήποτε αμέλεια, είμαι αποφασισμένος να το φτάσω μέχρι το τέλος για να δικαιωθεί η μνήμη της γυναίκας μου» ξεκαθάρισε ο σύζυγος της 35χρονης.